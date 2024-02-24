Beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsüne 16 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Küçüksu Caddesi'ndeki bir beton mikserinin yükünü boşaltarak ilerlediği görüntünün bazı sosyal medya platformlarında yer alması üzerine çalışma başlatıldı.

Aracın plaka bilgisinden sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, H.K'yi yakaladı.

Sürücü H.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun "azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı yüzde 15 fazlasını aşmak" maddesinden 11 bin 794 lira, "yükü kara yoluna saçılacak şekilde yüklemek"ten 1440 lira, "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak"tan 2 bin 647 lira ve "saygısızca araç kullanmak'tan 690 lira olmak üzere 16 bin 571 lira ceza uygulandı.