Bakü İnisiyatif Grubu'ndan ‘Dekolonizasyon: Rönesansın Uyanışı’ konferansı

Bakü İnisiyatif Grubu İstanbul'da "Dekolonizasyon: Rönesansın Uyanışı" adlı uluslararası bir konferans düzenlendi.

Uluslararası konferansa 13 ülke ve 4 uluslararası kuruluştan 50'den fazla temsilci katıldı.

Katılımcıların arasında hala sömürge yönetimi altında olan Fransız denizaşırı bölgeleri - Yeni Kaledonya, Fransız Polinezyası, Fransız Guyanası, Martinik, Guadeloupe, Wallis ve Futuna, Korsika ve ayrıca Komorlar Birliği (Fransa Komorlar Birliği’nin bir parçası olan Mayotte adasının işgalini sürdürüyor) özel yer tutuyor.

Konferansta, Fransız Guyanası Meclisi’nin Başkan Yardımcısı Samantha Françoise Cyrıaque, Yeni Kaledonya Dışişleri, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Mickael Forrest, BM’nin küresel yönetişim uzmanı, Fransız Polinezyası’nın BM'deki temsilcisi Carlyle Corbin, Martinik Meclisi Milletvekili Luc Francis Carole, Fransız Polinezyası Parlamentosu Avrupa ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Maurea Maamaatuaıahutapu, Korsika Parlamentosu eski Başkanı Jean-Guy Talamoni, Avrupa Parlamentosu eski üyesi, Guadeloupe Halkının Kurtuluşu Birliği’nin Genel Sekreteri Jean-Jacob Bicep, Türkiye Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı’nın (SETA) araştırmacısı Tunç Demirtaş ve diğerleri konuşma yaptı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar Fransa Cumhurbaşkanı'na açık mektup yazdı.

BM Genel Kurulu'nun dekolonizasyona ilişkin kararlarına atıf yapılan mektupta, bu kararların 60 yılı aşkın bir süre önce kabul edilmesine rağmen Korsika, Melanezya, Polinezya, Karayipler ve Antiller'de yaşayan halkların hala Fransız sömürgeciliğinden ve neokolonyalizminden muzdarip olduğu vurgulandı.