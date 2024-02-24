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Dünya
AA 24.02.2024 21:29

Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynuyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin duruşuna ilişkin "gurur" duyduklarını belirterek, "Türkiye'nin Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz" dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynuyor
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı çok destek olduğunu söyledi.

Filistin halkının savunulması ve soykırımı kınama konusunda iki ülkenin ortak duruşuna işaret eden Gil, mevkidaşı Fidan ile bu konuları konuştuğunu aktardı.

Gil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin duruşuna ilişkin "gurur" duyduklarını belirterek, Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile İsrail'in yaptıklarını kınadıklarını dile getirdi.

Gil, şunları kaydetti:

"Hiçbir şüpheye yer vermeksizin bunu kınıyorlar. İsrail'in, Filistin halkına yaptığı soykırımı, saldırıyı kınıyoruz. Türkiye'nin İslam dünyasındaki liderliğini, Müslüman dünyasındaki liderliğini, bölgedeki liderliğini takdir ediyoruz. Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz."

Gil, iki ülke devlet başkanları sayesinde Venezuela ile Türkiye arasında işbirliğinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl 800 milyon dolar olan ticaretimizi bu yıl 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz. İki ülkenin ithalat ve ihracatının daha da gelişmesi için gayretimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ile "son derece" verimli bir toplantı yaptıklarını dile getiren Gil, "Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun refahımız için açtığı yolu ve ilerlemeyi kendisiyle paylaştık. Ayrıca Guyana ile yaşanan ihtilaf konusunu ve ülke olarak duruşumuzu kendisiyle değerlendirdik." diye konuştu.

"Madencilik ve iletişim alanlarındaki işbirliğimizi geliştirme gayreti içindeyiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Venezuela'yı yakın zamanda ziyaret ettiğini hatırlatan Gil, "Venezuela, petrokimya konusunda Türkiye için önemli bir ham madde tedarikçisidir. Enerji alanlarında ciddi gelişmeler katediyoruz, madencilik ve iletişim alanlarındaki işbirliğimizi geliştirme gayreti içindeyiz." şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Karakas-İstanbul arası haftada 8 uçuş gerçekleştirdiğinin altını çizen Gil, ilerleyen dönemlerde kargo ve yolculuk kapasitelerini daha da ileri boyutlara taşımak istediklerini anlattı.

Dışişleri Bakanı Gil, Türkiye'nin turizm konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu, turizm alanında proje ve işbirliği imkanlarını değerlendirmek istediklerini kaydetti.

"Karakas'ta 2. İş Forumu'nu gerçekleştireceğiz"

Ticaret, madencilik, endüstri ve enerji alanlarında Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerinin altını çizen Gil, "Bugün 4. Karma Ekonomik İlişkiler Komisyonunu mayısta yapma kararı aldık. Türkiye'nin daveti için teşekkür ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini bekliyoruz. Karakas'ta 2. İş Forumu'nu gerçekleştireceğiz. Geçen yıl birincisini yapmıştık ve bu yıl da çok önemli çalışma programımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye bizim için güvenilir, stratejik bir iş ortağıdır" diyen Gil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Venezuela'nın vatandaşları ve iş insanları için Türkiye çok önemlidir. Sayın Fidan'ın da dile getirdiği gibi uluslararası hukuk alanında ortak bir duruşumuz var. Birleşmiş Milletler (BM) hukukuyla ilgili ve ulusal egemenliğin önemi hususunda Türkiye Cumhuriyeti Devletine çok teşekkür ederiz."

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hakan Fidan İsrail Venezuela
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