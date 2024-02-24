Açık 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.02.2024 19:50

İsrail Refah'ta çok sayıda Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail Refah'ta çok sayıda Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden yerinden edilen sivillerin kaldığı Refah kentinin El-Hayyu El-İdari bölgesinde "Şahin" ailesine ait evi hedef aldı.

Tanıklar, hedef alınan bölgede büyük bir yıkım olduğunu ve aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazze'deki Sicil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada da İsrail saldırısı sonucu Refah kentinde yıkılan evin enkazından çok sayıda ölü ve yaralının çıkarıldığı bilgisi verildi.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Gazzeliler gıda bulamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:20
Gazzeli çocuk yatalak babası ve 6 kardeşine bakmak için tebeşir satıyor
19:50
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
19:32
Gazzeliler gıda bulamıyor
19:36
İletişim Başkanı Altun'dan İİT Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler
19:27
Batan gemiye 36 dalış yapıldı
18:29
Beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsüne 16 bin lira ceza
Mersin'de örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor
Mersin'de örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor
FOTO FOKUS
"Bayraktar AKINCI C" ilk uçuş testini geçti
"Bayraktar AKINCI C" ilk uçuş testini geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ