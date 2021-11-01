Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) yapılan açıklamaya göre, Alo 185 Çağrı Merkezi'ne, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açık otoparkı alanında bulunan yağmur suyu ızgaralarının çalındığı ihbarı gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Kurum avukatı eşliğinde bölgede inceleme yapan ekipler, 51 tekli demir döküm ızgaranın yerinden sökülerek çalındığını tespit etti. Çalınan ızgaralardan dolayı açık kalan mazgalların çevresine, insan ve araç trafiğini tehlikeye atmaması için güvenlik şeridi çekildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, ızgaraları çaldığı belirlenen 18 yaşındaki zanlı yakalandı, ızgaralara el konuldu.

Ele geçirilen 51 ızgara yerlerine monte edildi, bölge araç ve yaya trafiğine açıldı.