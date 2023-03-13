Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 31 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 31 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 31 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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