Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ceyhan Nehri kıyısında depremde dev yarıklar oluştu
[Fotograf: DHA]
Osmaniye'nin Gökçedam köyünde, depremde Hemite Kalesi'nden Ceyhan Nehri kıyısına kadar uzanan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alanda dev yarıklar oluştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve hasar gören Osmaniye’de 1008 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 604 kişi de yaralandı.
Depremde yapıların yanı sıra doğada da ağır tahribat oluştu. Merkeze bağlı Gökçedam köyünde, arazide deprem sonrası dev yarıklar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Hemite Kalesi ile Ceyhan Nehri kıyısına kadar oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alandaki dev yarıkların, bazı bölgelerde 2 metrelik derinliklerinin olduğu görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
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