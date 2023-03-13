Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve hasar gören Osmaniye’de 1008 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 604 kişi de yaralandı.

Depremde yapıların yanı sıra doğada da ağır tahribat oluştu. Merkeze bağlı Gökçedam köyünde, arazide deprem sonrası dev yarıklar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Hemite Kalesi ile Ceyhan Nehri kıyısına kadar oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alandaki dev yarıkların, bazı bölgelerde 2 metrelik derinliklerinin olduğu görüldü.

[Fotoğraf: DHA]