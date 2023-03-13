Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Perre Antik Kent depremde ayakta kaldı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman’da bulunan Kommagene Uygarlığı'nın beş büyük kentinden biri olan 2 bin yıllık Perre Antik Kent, Kahramanmara merkezli depremlerde hasar almadan ayakta kaldı.
Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde bulunan Perre Antik Kent, Kahramanmaraş Merkezli depremlerden etkilenmedi.
Depremlerde Adıyaman’da birçok tarihi yapı hasar görürken, dağlar yıkıldı, kayalar ortadan ikiye ayrıldı.
Perre Antik Kent ise Adıyaman’da yıkıcı bir etkiye sahip olan depremde ayakta durmayı başardı. Antik kentte bulunan kaya mezarları ve tarihi yapıların herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.
Adıyaman’ın önemli tarihi ve turistik ören yerlerinden Perre Antik Kent’te sadece kaya mezarlar değil birçok mozaikli alan olduğu biliniyor.
Etiketler: Adıyaman Tarihi Eser Antik Kent
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