Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında takip edilen bir aracı Gebze ilçesinde durdurdu.

Araçta 150 bin bandrolsüz makaron bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.