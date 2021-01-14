Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 150 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 150 bin kaçak makaron çıktı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında takip edilen bir aracı Gebze ilçesinde durdurdu.
Araçta 150 bin bandrolsüz makaron bulundu.
Olayla ilgili bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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