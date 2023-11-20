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Türkiye
İHA 20.11.2023 12:57

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Konya’ya geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına katılmak üzere Konya’ya geliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Konya’ya geliyor
[Fotograf: İHA]

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, 23 Kasım’da açılışı yapılacak ve 3 gün sürecek 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda ismin katılacağını söyledi.

Programa Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi beklediklerini ifade eden Büyükeğen, Almanya, Hindistan, Pakistan, Sudan, Yemen gibi 14 farklı ülkeden heyetin de 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarını ziyaret etmek üzere Konya’da olacağını belirtti.

7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, STM, BMC, BMC Power, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) gibi 100’ün üzerinde firma ve kurumun stant açacağını kaydeden Büyükeğen, yoğun bir katılım beklediklerinin altını çizerek, savunma sanayi ile çalışan, çalışma kabiliyeti veya çalışma isteği olan, sektöre ilgi duyan herkesi büyük buluşmaya davet etti.

Savunma sanayi ve Konya’nın yeri konuşulacak Program kapsamında ayrıca 23 Kasım Perşembe günü, Türk Savunma Sanayiinin Geleceği ve Konya'nın Ekosistemdeki Yeri konulu panel gerçekleştirilecek.

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, STM Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan, TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özkan Altay, ROKETSAN Satınalma Direktörü Adil Sezengöz bilgilendirmelerde bulunacak. Programın ikinci günü de savunma sanayi ana sanayi firmaları tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek.

7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına katılmak isteyen ziyaretçiler, http://savunma.kso.org.tr/ adresinden kayıt yaptırabiliyor. 

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