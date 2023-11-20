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Türkiye
AA 20.11.2023 12:39

Diyarbakır'da deprem konutları tamamlanıyor

Diyarbakır'da inşası süren 6 bin 40 deprem konutundan 242'sinin ay sonunda tamamlanması bekleniyor.

Diyarbakır'da deprem konutları tamamlanıyor
[Fotograf: AA]

TOKİ tarafından, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Depremlerin yıkıma yol açtığı kentler asında yer alan Diyarbakır'da, merkez Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

6 bin 40 deprem konutundan oluşan 321 bloktan 245'inin kaba inşaatı tamamlandı. Kaba inşaatı tamamlanan bloklarda dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolaplarının takılması ile çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Tamamlanma aşamasındaki 242 konut ay sonunda teslime hazır hale gelecek.

Diyarbakır'da deprem konutları tamamlanıyor

"Aralıkta 581 konutumuz daha teslime hazır hale gelmiş olacak"

Vali Ali İhsan Su, 11 ili kapsayan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin Diyarbakır'da da yıkıma yol açtığını hatırlattı.

Depremde Diyarbakır'da da vefat eden insanların olduğunu anımsatan Su, hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Depremin hemen ardından evleri zarar gören vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, AFAD Başkanlığı ile diğer paydaş kurumların hızlı bir çalışma içine girdiğine işaret eden Su, bu çalışma kapsamında Oğlaklı mevkisinde konutların yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

Konutların yapıldığı alanın Karacadağ'ın eteklerinde zemini kayalık çok sağlam bir yer olduğunu belirten Su, TOKİ tarafından bölgede 6 bin 40 konutun yapımının sürdüğünü söyledi.

Su, inşasına başlanan konutların hızlı bir şekilde tamamlanması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızı, depremzede kardeşlerimizi bir an önce konforlu, huzurlu ve sağlam konutlara yerleştirmek için gerçekten de hızlı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kasım ayı sonunda 242 konutumuz teslime hazır hale gelmiş olacak. Aralık ayı sonunda da 581 konutumuz daha tamamlanmış teslime hazır hale gelmiş olacak." dedi.

Kasım ayı sonu itibarıyla 242 konutun altyapı ile ilgili işlemlerinin de tamamlanmış olacağını anlatan Su, su, kanalizasyon, elektrik ve doğal gaz gibi ihtiyaçların tamamını da karşılayacaklarını kaydetti.

Su, böylece vatandaşlara yaşayabilecekleri, güvenli, konforlu, huzurlu bir ortamı sunacaklarını, bölgede cami, okul alışveriş merkezi gibi sosyal donatıların da bulunacağını kaydetti.

Vali Ali İhsan Su, "Devletimiz, hükümetimiz gerçekten yoğun bir çalışmayla bunları gerçekleştirmiş oluyor." ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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