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Kızılırmak'a giren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta Kızılırmak'a giren ve kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Sivas'ın Kızılkavraz mevkisinde serinlemek için Kızılırmak'a girdikleri sanılan 3 kişi kayboldu.
[Fotoğraf: AA]
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Irmak kenarında giysilere rastlayan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.
Son bilgilere göre Kızılırmak'a giren ve kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler: sivas haberler kızılırmakSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 17:17
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