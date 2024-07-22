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Türkiye
AA 22.07.2024 18:59

Kızılay-Koru Metro hattındaki arıza giderildi: Seferler normale döndü

EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Koru Metro hattı seferlerinin güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu duyurmuştu. Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

Kızılay-Koru Metro hattındaki arıza giderildi: Seferler normale döndü

EGO'dan yapılan paylaşımda, güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattında seferlerin durdurulduğu duyurulmuştu.

Metro hattındaki arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

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