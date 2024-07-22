Kızılay-Koru Metro hattındaki arıza giderildi: Seferler normale döndü
EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Koru Metro hattı seferlerinin güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu duyurmuştu. Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.
EGO'dan yapılan paylaşımda, güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattında seferlerin durdurulduğu duyurulmuştu.
Metro hattındaki arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.