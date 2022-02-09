Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kız kardeşi Aysel ile eniştesi İbrahim Yaşar'ı silahla öldüren İ.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekip, İ.D'yi kırsal Yaylak Mahallesi'nde gözaltına aldı. Cinayet zanlısı, işlemleri için karakola götürüldü.
Kız kardeşi ile eniştesini öldürmüştü
Kırsal Bakacak Mahallesi'ndeki arazi anlaşmazlığı tartışması kavgaya dönüşmüş, İ.D, kız kardeşi ve eniştesini silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Şanlıurfa
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