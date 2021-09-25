Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kız istemeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da kız istemeye gidenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Konya-Seydişehir kara yolu Gevrekli Mahallesi yakınlarında, kız istemeye gidenleri taşıyan minibüs yola çıkan yabani hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüstekilerin, kız istemek için Antalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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