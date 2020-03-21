Haber Giriş: Kaynak: AA
Kışla yemekhanelerine 'aralıklı oturma' düzeni
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele çerçevesinde kışla yemekhanelerinde düzenli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve askerlerin aralıklı düzende oturtulduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alınmasına devam edildiği vurgulandı.
Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/BLWZyucR4Q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020
Kışla yemekhanelerinde düzenli olarak dezenfekte işlemlerinin uygulandığı belirtilen paylaşımda, "Askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: msb milli savunma bakanlığı kovid-19 koronavirüs dezenfekte kışlaSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 16:17
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