"Kıskaç Operasyonu"nda yakalanan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terörle mücadele şube müdürlüklerince DEAŞ'a yönelik operasyonda İzmir, Aydın ve Manisa'da yakalanan yabancı uyruklu 16 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.
İzmir'de adliyeye sevk edilen 1'i şüpheli çıkrıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i "elektronik kelepçe" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de gözaltına alınan 3, Aydın'da gözaltına alınan 2, Manisa'da gözaltına alınan 9 şüpheli ise adliyedeki işlemin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de, DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.