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Türkiye
AA 17.01.2024 12:18

"Kıskaç-4" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 10 ildeki "Kıskaç-4" operasyonları kapsamında İstanbul'da yakalanan 6 şüpheliden 2'sinin, örgütün gizlenme amacıyla kullandığı "gaybubet" evlerinin organizasyonunu yaptığı belirlendi.

"Kıskaç-4" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma başlattı.

Haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden kişilerin adlarına ev kiraladıklarını tespit eden ekipler, şüphelilerin "gaybubet" adı verilen bu ikametlerde grup halinde ve hayatın doğal akışına uygun şekilde ikamet ettiklerini ortaya çıkardı.

Gaybubet evlerinin organizasyonunu yapan 2 şüpheli ile bu ikametlerde kalan, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyonla 6 kişiyi yakaladı.

Adreslerindeki aramalarda 11 bin 855 dolar, bin 600 avro ve 177 bin 815 lira nakit para ile 38 bin lira değerinde altın, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Vali Yerlikaya paylaşmıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 ilde gerçekleşen operasyon kapsamında 32 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

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