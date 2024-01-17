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Türkiye
AA 17.01.2024 11:44

Hakkari kar altında: Kapalı yollar açılıyor

Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yüksek olduğu kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Hakkari kar altında: Kapalı yollar açılıyor
[Fotograf: İHA]

İl Özel İdaresinden yapılan bilgilendirmeye göre, ekipler olumsuz hava koşulları sonucu kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çaba gösteriyor.

Kar kalınlığının tipi ve yoğun yağış nedeniyle yüksek olduğu yerlerde zor şartlarda çalışan görevliler, yerleşim birimlerine ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

İş makinelerinin boyunu aşan kar kütlelerini temizlemeye çalışan ekipler, hafta başından bu yana kapanan 285 köy ve mezra yolunu açtı.

Hakkari kar altında: Kapalı yollar açılıyor

Kapalı 2 köy ve 11 mezra yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Şemdinli ilçesinde de belediye ekipleri ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, cadde ve sokaklarda iş makineleriyle temizledikleri karı, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, kapalı köy yollarında çalışma yürüten İlçe Özel İdaresi ekiplerini ziyaret etti.

Hakkari kar altında: Kapalı yollar açılıyor

Alan ve Gelişim köylerinin yolunu açmaya çalışan personelle bir araya gelen Ateş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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