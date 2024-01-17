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TRT Haber 17.01.2024 08:19

10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-4” operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

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