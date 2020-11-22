Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde, dün saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri kentin işlek cadde ve meydanlarında kontrol noktası kurdu.

Ekipler, tek tek durdurdukları otomobillerde evrak incelemesi yaptı.

Uygulama sırasında Ziya D. yönetimindeki 41 GB 427 plakalı otomobil polislerin 'dur' ihtarına uymadı.

Polisin takibi üzerine otomobili yol kenarında bırakan Ziya D. ve yanındaki arkadaşı yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, şüphelileri ara sokaklarda uzun süren kovalamacanın ardından yakaladı.

Otomobil sürücüsü Ziya D, polisin tüm çabasına rağmen alkol muayenesi yaptırmadı. Bunun üzerine Ziya D'ye alkol testine itiraz ettiği gerekçesiyle 3 bin 156 lira para cezası yazıldı.

Ayrıca, Ziya D. Ve arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Ehliyetine daha önce el konulmuş

Polis ekiplerine uzun süre direnen Ziya D’nin kısa bir süre önce alkollü araç kullanmak nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin otomobili ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.