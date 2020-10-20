Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Kaman ve Mucur ilçelerinde 8 ikamet, 5 iş yeri ve 1 araçta, 17,3 litre el yapımı alkol, 117,5 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 87 kit, 3 litre anason yağı, cinsel içerikli 61 ürün ve 55 hap ele geçirdi.

Operasyonda, kent merkezinde 2, Kaman'da 3, Mucur'da 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.