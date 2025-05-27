Kırşehir'de "banka promosyonu" dolandırıcılığı: 1 tutuklama

Kırşehir'de, emekli H.B. ile bir araya gelen Y.N.D., kendisine banka promosyonları konusunda destek olabileceğini söyleyerek cep telefonunu aldı.

Ardından internet bankacılığında promosyon işlemleri yaptığı bahanesiyle mağdurun mobil şube hesabından kredi çeken Y.N.D., parayı kendi hesabına aktardı.

H.B., bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.

İhbar üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, şüpheli kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlının daha önce de çeşitli bahanelerle mağdurların cep telefonlarına erişerek mobil dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.