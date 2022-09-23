Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 04:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırşehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Kırşehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.56'da merkez üssü Kırşehir olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
7.02 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi.
AFAD, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını paylaştı.
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