Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür Beldesi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, 2 farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Etiketler: Adıyaman Terörle Mücadele PKK/KCK
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