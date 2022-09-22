Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.
İlçe genelinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve bazı bölgelerde dolu yağdı.
Dolu, Bahçebaşı, Yeniköy, Taslihöyuk, Tatlıcak, Şatroba, Kusoturagı, Ataköy, Arapören, Kızkayası, Çaylı ve Dazya köylerinde ekili alanlara zarar verdi.
Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yarın zarar tespit çalışmalarına başlayacak.
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