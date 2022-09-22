Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi yönlendirildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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