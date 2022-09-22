Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de orman yangını
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkiinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmasına helikopterle destek sağlandı.
Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasına başlandı.
Etiketler: Denizli Orman Yangını
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