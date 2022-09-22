Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da fabrika yangını
[Fotograf: İHA]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Esentepe Mahallesi'nde orman ürünleri alanında üretim yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.
Yürütülen çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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