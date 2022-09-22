Aksaray'da sürücüsünün rampadan inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada camdan bahçeye fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen kazada, işçi servis taşımacılığını yaptığı tekstil firmasının işçilerini almak için, şehir merkezine giden 62 yaşındaki Hamza Oruç idaresindeki Temsa marka minibüs yokuştan indiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.

Kazada minibüsün sürücüsü camdan dışarı fırlayarak bahçeye düşerken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Minibüste işçiler bulunmazken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri camdan fırlayan sürücüye ilk müdahaleyi bahçede yaptı. Kalp masajıyla geri döndürülmeye çalışılan sürücü daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.