Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl-Alanyurt seferini yapan Hakim Özdemir (53) yönetimindeki 16 M 06109 plakalı özel halk otobüsü, köprülü kavşak mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Otobüs, refüj üzerinden tali yola geçti. Bu sırada tali yolda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, otobüs şoförünün manevra yapmasıyla otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Özdemir, otobüsle iş yerinin demir korkuluklarına çarpmak üzereyken, bir manevrayla daha büyük kazanın da önüne geçti.

Şoför ile yolcular, kazayı yara almadan atlatırken, bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.