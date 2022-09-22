Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da halk otobüsü refüjü aşıp yoldan çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsü, refüjü aşıp tali yola geçti.Bursa'da halk otobüsü refüjü aşıp yoldan çıktı
Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl-Alanyurt seferini yapan Hakim Özdemir (53) yönetimindeki 16 M 06109 plakalı özel halk otobüsü, köprülü kavşak mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Otobüs, refüj üzerinden tali yola geçti. Bu sırada tali yolda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, otobüs şoförünün manevra yapmasıyla otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Özdemir, otobüsle iş yerinin demir korkuluklarına çarpmak üzereyken, bir manevrayla daha büyük kazanın da önüne geçti.
Şoför ile yolcular, kazayı yara almadan atlatırken, bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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