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Kırşehir Kaman Jandarma Komutanı FETÖ'den açığa alındı

Kırşehir Kaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Y.M., FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

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Kırşehir Kaman Jandarma Komutanı FETÖden açığa alındı

Bir yıldır Kırşehir Kaman'da görev yapan Üsteğmen Y.M., İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Uzaklaştırma emri tebliğ edilen Y.M.'nin, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel tarafından askeri kimliğine ve silahına el konuldu.

Ankara Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Hakkari Çukurca Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev yapan Y.M., bir yıl önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, kaman, ilçe jandarma komutanı, fetö
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