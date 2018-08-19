Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 718 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, resmi internet sitesinden günlük faaliyetlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, dün Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 456 kişi yakalandı. Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı geçmeye çalışan 43 kişi yakalanırken, Türkiye’den de Yunanistan’a geçmeye çalışan 179 kişi yakalandı.

Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı geçmeye çalışan 40 kişi yakalanırken, İran sınırında bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı denetimleri

Açıklamada ayrıca, Karadeniz ve Doğu Akdeniz gerçekleştirilen görev ve faaliyetler ifade edildi.

Karadeniz’de muhtemel terör ve yasa dışı faaliyetlerin caydırılması ve deniz güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla yapılan Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında bir denizaltı karakol görevine devam ettiği belirtildi.

Doğu Akdeniz’de Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bir korvet keşif gözetleme ve bir karakol gemisi karakol görevine devam ettiği açıklandı.

Yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan kara suları ve limanlarına girişini tespit etmek amacıyla Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekatı’na iştirak eden bir korvet Lübnan açıklarında karakol görevine devam etttiği belirtildi.

Kaynak: İHA