Hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklar yaşanıyor

Yurdun önde gelen hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'da, kurbanlıklar pazar alanlarında sıkı pazarlıkla alınıyor.

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars ve Ağrı'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazar alanlarında hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler ile müşterileri arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı alanlar, renkli görüntülere sahne oluyor. Bayram öncesi kurban satıcıları, kurbanlıklarının fiyatlarını sabit tutup aylardır harcadıkları emeklerinin karşılığını almak isterken alıcılar da fiyatların düşmesini istiyor.

Kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla düşük

Kars Hayvan Pazarı'na kurbanlık almaya gelen İlhan Çelebiler, hayvan pazarına kurbanlık almaya geldiğini söyledi.

Çelebiler, vatandaşların bayrama 1-2 gün kala kurbanlıklara yoğunluk gösterdiğini ifade ederek, "Küçükbaş kurbanlıklar bin 100 liradan başlıyor, artarak devam ediyor. Büyükbaşlar ise 5 bin liradan başlıyor" dedi.

Besici Özcan Mezin, kurbanlıkların önceki yıllara göre düşük olduğunu ancak vatandaşların pahalı bulduğunu söyleyerek, "Kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla düşük, etin kilosu halen 30-35 lira. Elimde şimdi bir kurbanlık var ve 6 bin, 6 bin 500 lira istiyoruz. Yaklaşık 180-190 kilo et verir" diye konuştu.

Besici Mehmet Kaya da vatandaşların piyasayı yüksek bulduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvan satıyorum, bin ya da bin 100 lira istiyoruz. Bazıları kurban almayı son güne bırakıyor. Son gün gelseler de çok fazla fiyat düşmez çünkü et pahalı fiyatlarda 50-100 lira düşer onun dışında düşmez" ifadesini kullandı.

Ağrı

Besicilerden Nesim Taşdemir, pazara gelen alıcıların sadece fiyat sorup gittiğini belirterek, kurban öncesi elindeki hayvanları satmayı umduğunu söyledi.

Kıran kırana pazarlığa rağmen alıcının istediği fiyata inmeyen besici Mehmet Şirin Yıldırım ise alıcının zarar edebileceği bir fiyata hayvanını almak istediğini savundu.

Besiye aldığı hayvanları kurban için pazara getirdiğine dikkati çeken Fatih Kaya, "Biz de alıp satıyoruz. Kar etmezsek veremiyoruz. Alıcılar pazarlıkla etin kilosunun 30-31 liraya düşmesini istiyor. Bu devirde öyle bir piyasa yok. Bu sene batıda hayvan satılıyor ama doğuda satılmıyor" dedi.

Sıkı pazarlıkla aldığı hayvanı değerlendiren Abdurrahman Kaya, et kilosunu aklındaki fiyata denk getirdiği için mutlu olduğunu anlatarak, "İstediğim hayvanı aldım. Fiyatı da bayağı uygun oldu, düşündüğüm kiloya geldi" diye konuştu.

Kaynak: AA