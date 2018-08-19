Antalya'ya bayramda turist akını

Yüksek turizm sezonuna ekstra ivme kazandıran Kurban Bayramı dolayısıyla iç ve dış hatlarda yoğunluk yaşanan Antalya Havalimanı'nda, emniyet birimlerince gerekli tedbirler alındı.

Havalimanında, giriş nizamiyesinde, iç ve dış hatlar terminallerinde bomba arama köpeklerinin de katılımıyla detaylı tarama gerçekleştiriliyor. Özel harekat polislerinin de katılımıyla havalimanına giriş yapacak araçlar ve yolcular detaylı aranarak, nizamiyeden güvenli bir şekilde içeriye alınıyor.

Havalimanındaki check-in salonlarında ve pasaport kabinlerinde de personel sayısı artırılarak, işlemlerin hızlı yapılması sağlanıyor.

Antalya Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Ahmet Sağlam, Kurban Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Antalya'da havalimanını kullanacak tatilciler için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Tatilcilerin seyahatlerini güvenli şekilde gerçekleştirmeleri için 450 personelle ekstra güvenlik tedbiri aldıklarını anlatan Sağlam, havalimanı giriş nizamiyesinde tüm araçların, profil inceleme ve araç arama kursu alan personel tarafında detaylı arandığını vurguladı.

"70 bin yabancı turist giriş yapıyor"

Sağlam, yerli turistin yoğun ilgi gösterdiği Antalya'ya, havalimanı iç hatlardan günlük 13 bin civarında kişinin geldiğini belirterek şunları söyledi:

"İç hatlar terminalinin önü ve içerisinde, check-in salonlarında Kurban Bayramı için tedbirlerimizi artırdık. Dış hatlar terminalimizden de günlük 70 bin civarında gelen ve 70 bin civarında giden yabancı turist var. Çok yoğun olan dış hatlar terminalimizde giriş ve arama noktalarımızda aldığımız ekstra tedbirlerin haricinde, yolcuların işlemlerini kolaylıkla sağlamaları için pasaport kabinlerinde tedbirler aldık. Çok kısa sürede pasaport işlemlerini yapıp, ülkemize alıyoruz, gidenleri yolcu ediyoruz."

7/24 güvenlik sağlanıyor

Havalimanında bomba imha ekibi ve arama köpekleriyle ekstra tedbir aldıklarını bildiren Sağlam, Kurban Bayramı tatili boyunca 24 saat görev başında olacaklarını anlatarak, "7 gün 24 saat görev yaparak, ekstra tedbirler alarak havalimanında kuş dahi uçurtmayacağız. Güvenli bir şekilde, işlemlerin hızlı olması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla tatillerini yapıp, evlerine dönebilecek" diye konuştu.

Kaynak: AA