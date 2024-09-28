Kırmızı ışıkta geçen minibüs otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yolda aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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