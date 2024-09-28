Kırmızı ışıkta geçen minibüs otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kırmızı ışıkta geçip sola dönmeye çalışırken, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yolda aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.