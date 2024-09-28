Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki iki taksiye çarptı. Savrulan otomobil, park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada, kazaya neden olan sürücü ve arkadaşları ile park halindeki araçların sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralı bulunmazken, 5 araçta büyük hasar oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.