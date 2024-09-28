Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 28.09.2024 05:57

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, seyir halindeki iki taksi ile park halindeki 2 otomobile çarptı.

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki iki taksiye çarptı. Savrulan otomobil, park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada, kazaya neden olan sürücü ve arkadaşları ile park halindeki araçların sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralı bulunmazken, 5 araçta büyük hasar oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:18
Türkiye genelinde silah kaçakçılarına operasyon
07:50
Kırmızı ışıkta geçen minibüs otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
06:30
Trabzon'daki taşkın ve heyelanlar 208 milyon liralık zarara neden oldu
06:23
Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk öldü
06:11
Fidan: Netanyahu gerçek bir baskı uygulanana kadar soykırıma devam edecek
05:53
İsrail Beyrut'un güneyine 40'tan fazla saldırı düzenledi
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih firkateynini selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih firkateynini selamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ