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Türkiye
AA 27.09.2024 18:51

Gediz Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı.

Gediz Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Nehrin Sinirli Mahallesi yakınlarındaki geçişinde ölü balıklar bulunduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı, ölü balık ve nehir suyundan numuneler aldı.

Gediz Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Ekiplerin ilk incelemesinde yağış yetersizliği nedeniyle akış düzeni bozulan nehirdeki oksijen seviyesinin azaldığı, bunun balık ölümleri ve kötü kokuya neden olduğu belirlendi.

İncelemede çevredeki biyogaz tesisinden atık su veya tarım arazilerinden sıvı gübre akışı tespit edilemedi.

Gediz Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin numuneleri aldığını, sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını, sorumluların gereken cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Turgutlu Çevre Derneği Başkanı Mahir Ek ise gazetecilere yaptığı açıklamada, balık ölümlerinin bölgede bulunan bir fabrikanın atıklarını nehre bırakmasından kaynakladığını iddia etti.

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Balıkçılık Çevre Kirliliği Deniz Kirliliği Manisa Oksijen
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