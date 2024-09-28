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Türkiye
AA 28.09.2024 06:22

Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk öldü

İstanbul Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk öldü

Alınan bilgiye göre, dün Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta ilerleyen motosiklet, park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 yaşındaki çocuğa çarptı.

Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Motosiklet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücünün Burhanettin T. olduğunu tespit etti.

Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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