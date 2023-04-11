Parçalı Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.04.2023 22:21

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri yakalandı

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya İstanbul'da 5 suç örgütü üyesiyle birlikte yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri yakalandı
[Fotograf: AA]

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

​​​​​​​Açıklamada, operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya'nın, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı ifade edildi.

Çetinkaya, düzenlenen operasyonda, 5 suç örgütü üyesiyle gözaltına alındı.

 

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri yakalandı

Gözaltına alınan Çetinkaya ve beraberindeki 5 suç örgütü üyesi Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne getirildi.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Eritre'de gözaltına alınan Yemenli 28 balıkçı serbest bırakıldı
11:38
Yasa dışı organ naklindeki dayı-yeğen oyunu bozuldu
11:28
TOKİ'de indirim kampanyası başlıyor
11:31
Taşkınlara karşı yeni tedbirler devreye alınıyor
11:26
Havalimanlarında 39 milyon yolcu ağırlandı
11:19
NASA Mars görevi için simülasyon ortamı hazırlıyor
İtfaiyecilerden evin etrafında uçan leylek için bacaya yuva
İtfaiyecilerden evin etrafında uçan leylek için bacaya yuva
FOTO FOKUS
Anne Bülbül: İyi ki varsın Eren'im, iyi ki vardın evladım
Anne Bülbül: İyi ki varsın Eren'im, iyi ki vardın evladım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ