Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri yakalandı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

​​​​​​​Açıklamada, operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya'nın, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı ifade edildi.

Çetinkaya, düzenlenen operasyonda, 5 suç örgütü üyesiyle gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı.



Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı. https://t.co/aqZs93BvXv pic.twitter.com/qH5xj4ruJM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 11, 2023

Gözaltına alınan Çetinkaya ve beraberindeki 5 suç örgütü üyesi Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne getirildi.