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Türkiye
AA 29.11.2023 12:13

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı ve bir şüpheli Kırşehir'de yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, önceki yıllarda DEAŞ içerisinde sözde "üst düzey komutan" olarak görev yapan Irak uyruklu S.M.H. ile örgütte sözde "asker" olarak faaliyet yürüten Iraklı K.M.A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

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Kırşehir DEAŞ Terör Örgütü
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