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Türkiye
AA 05.03.2025 10:11

Kırklareli'nde şubatta 131 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "İlimizde 3 mobil göç noktasında 3 bin 10 kişiye kimlik denetimi yapılmış, bu denetimlerde 131 düzensiz göçmen tespit edilmiştir." dedi.

Kırklareli'nde şubatta 131 düzensiz göçmen yakalandı

Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Kırklareli'nin ülkenin en huzurlu ve güvenli kenti olması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Üstün gayret ve fedakarca çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Turan, terörle mücadele kapsamında şubat ayında PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenlendiğini belirtti.

Turan, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik de operasyon düzenlendiğini kaydetti.

7 kişi tutuklandı

Kentte 638 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin geçici koruma altında olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Düzensiz göçle mücadele kapsamında ilimizde 8 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 7 kişi tutuklanmış ve 7 araca el konulmuştur. İlimizde 3 mobil göç noktasında 3 bin 10 kişiye kimlik denetimi yapılmış, bu denetimlerde 131 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."

Turan, daha sonra kentteki asayiş ve trafik denetimleri hakkında bilgi verdi.

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