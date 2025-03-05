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Türkiye
DHA 05.03.2025 10:03

Erzurum'da kar seferberliği: Günde 500 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

Erzurum'da, karla mücadele çalışmaları kapsamında günde ortalama 500 kamyon kar şehir dışına taşınıyor.

Erzurum'da kar seferberliği: Günde 500 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

Erzurum'da yağışın ardından Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyelerinin karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Merkez ilçelerle birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 7 bin 700 kilometre yol ağındaki 1500 yerleşim yerinde karla mücadele ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Belediyemizin karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürüyor. Rahmeti ve bereketi ile gelen kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 24 saat aralıksız sahadayız. Kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için yaya ve taşıt trafiğini açtıktan sonra toplanan karı, iş makinesiyle kamyonlara doldurup, şehir dışına taşıyoruz. Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri olarak günde 500 kamyon karı şehir dışına taşıyoruz. 25 Kasım'dan itibaren sürdürülen karla mücadelede günde ortalama 1 milyon lira harcıyoruz" dedi.

Erzurum'da kar seferberliği: Günde 500 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

Çok sayıda hasta hastaneye ulaştırıldı

Yol açma çalışması sonucu çok sayıda hastanın kırsal mahalledeki evlerinden alınarak hastaneye ulaştırıldığını ifade eden Aynalı, zor hava şartlarında can dostları da ihmal etmeyerek muhtelif noktalara mama bıraktıklarını belirtti.

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