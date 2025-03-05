Adana'da minibüste 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptığı denetim sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.
Köpeğin minibüsün bagajındaki araç lastiklerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 10 paket içinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Araç sürücüsü İhsan E. (39) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İhsan E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.