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Türkiye
TRT Haber 05.03.2025 06:24

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusunda etkisini sürdüren fırtınanın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında dün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın bugün öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Hatay'da ağaçlar devrildi 3 tekne alabora oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı. 

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