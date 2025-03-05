Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında dün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın bugün öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.
Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.