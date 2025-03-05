Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında dün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın bugün öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Hatay'da ağaçlar devrildi 3 tekne alabora oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.