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Türkiye
AA 05.03.2025 06:18

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak

Suriye üzerinden gelen toz bulutunun, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı hadisesi görülecek.

Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde görülecek toz taşınımı yarın etkisini kaybedecek.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Doğu Akdeniz Toz Taşınımı
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