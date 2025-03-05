Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı hadisesi görülecek.

Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde görülecek toz taşınımı yarın etkisini kaybedecek.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.