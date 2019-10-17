Türkiye
Kırklareli'nde servis araçları çarpıştı: 5'i öğrenci 17 yaralı17 Ekim 2019 Perşembe 12:15 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 12:17
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu 5'i öğrenci 17 kişi yaralandı.
Fabrika işçilerini taşıyan Talat Molla idaresindeki minibüs ile Erdal Akkavak'ın kullandığı minibüs, Çiftlikköy kavşağı yakınlarında çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5'i Büyükkarıştıran Teknik Lisesi öğrencisi 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan öğrencilerin fabrikada staj yaptıkları öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası öğrenci servisi Lüleburgaz işçi servisi