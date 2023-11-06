Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.11.2023 12:51

Kırklareli'nde Kuzey Işıkları balıkçı tarafından görüntülendi

Türkiye’nin birçok yerinde görüntülenen Kuzey Işıkları, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçı tarafından görüntülendi.

Kırklareli'nde Kuzey Işıkları balıkçı tarafından görüntülendi

Dünyaya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Avrupa ve Türkiye'nin birçok bölgesinde görüntülenen kırmızı ve yeşil renkteki Kuzey Işıkları, Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar tarafından denizin açıklarında görüntülendi.

Kuzey Işıkları'nı görüntüleyen Kıyıköy beldesi sakini Berkay Yatkın, “Sabah saat 08.10 civarında Kıyıköy’den Kastro’ya doğru balık avına çıkmıştık. O zaman gökyüzünde görülen kırmızı ışıkları fark ettim. Ne olduğunu bilmediğimden dolayı fotoğraflarını çektim. İğneada açıklarında balık avında olan kişiler de beni aradı. Onlar da Kuzey Işıkları'nı görmüşler” dedi.

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Şehit Özbek'in naaşı memleketine gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Avustralya'da senatörler, hükümet Gazze'ye yönelik saldırıları kınamadığı için oturumu terk etti
13:57
İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin güneye geçişi için bugün süreli koridor açılacak
13:53
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
13:59
AB'nin eski kıdemli Orta Doğu diplomatı Moran, İsrail'in saldırıları karşısında Avrupa'nın tavrını eleştirdi
13:57
Kars'ta terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon
13:40
Altun'dan Batı medyasına tepki: Tarih bu ikiyüzlülüğü affetmeyecek
Gazze'de 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor
Gazze'de 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor
FOTO FOKUS
Gazze'de babanın çocuğuna vedası: Savaştan başka ne gördün ki
Gazze'de babanın çocuğuna vedası: Savaştan başka ne gördün ki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ