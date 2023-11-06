Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler 4 iş yeri, 2 ev, 2 depo ve 2 araçta yaptıkları aramada, 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 450 gümrük kaçağı tıbbi ürün, 1 milyon 235 bin doldurulmuş sigara, 63 bin sigara sarma kağıdı, 76 bin boş makaron, 46 kilogram kıyılmış tütün, 324 elektronik sigara, 8 gümrük kaçağı cep telefonu ve 84 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına aldı.