Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.11.2023 12:42

Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı

Konya'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler 4 iş yeri, 2 ev, 2 depo ve 2 araçta yaptıkları aramada, 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 450 gümrük kaçağı tıbbi ürün, 1 milyon 235 bin doldurulmuş sigara, 63 bin sigara sarma kağıdı, 76 bin boş makaron, 46 kilogram kıyılmış tütün, 324 elektronik sigara, 8 gümrük kaçağı cep telefonu ve 84 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına aldı.

ETİKETLER
Konya Kaçakçılık
Sıradaki Haber
İstanbul'a yılın ilk 9 ayında 13,1 milyon yabancı ziyaretçi geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Avustralya'da senatörler, hükümet Gazze'ye yönelik saldırıları kınamadığı için oturumu terk etti
13:57
İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin güneye geçişi için bugün süreli koridor açılacak
13:53
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
13:59
AB'nin eski kıdemli Orta Doğu diplomatı Moran, İsrail'in saldırıları karşısında Avrupa'nın tavrını eleştirdi
13:57
Kars'ta terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon
13:40
Altun'dan Batı medyasına tepki: Tarih bu ikiyüzlülüğü affetmeyecek
Gazze'de 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor
Gazze'de 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor
FOTO FOKUS
Gazze'de babanın çocuğuna vedası: Savaştan başka ne gördün ki
Gazze'de babanın çocuğuna vedası: Savaştan başka ne gördün ki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ