İstanbul'a yılın ilk 9 ayında 13,1 milyon yabancı ziyaretçi geldi

İstanbul 2023 yılının ilk 9 ayında 13 milyon 156 bin 209 yabancı ziyaretçi ağırladı. İstanbul'a gelen yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,61 artış gösterdi. Eylül ayında ise bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,55 artışla 1 milyon 631 bin 963 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Eylülde İstanbul'a en çok ziyaretçi gönderen ülke, 168 bin 925 kişi ile Rusya Federasyonu oldu. 119 bin 681 kişi ile Almanya ikinci, 111 bin 688 kişi ile İran üçüncü, 87 bin 670 kişi ile ABD dördüncü oldu.

ABD'yi 64 bin 980 kişi ile İngiltere ve 46 bin 547 kişi ile Fransa izledi. Arap ülkeleri içerisinden eylül ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sıralamasında da Irak birinci, Suudi Arabistan ikinci, Cezayir üçüncü, Fas dördüncü sırada yer aldı. Fas'ı sırasıyla Ürdün, Mısır, Libya ve Kuveyt takip etti.

İstanbul Havalimanı'nı 9 ayda 9 milyon 248 bin 934 kişi tercih etti

Yılın ilk 9 ayında 9 milyon 248 bin 934 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanı'nı, eylül ayında 1 milyon 163 bin 196 yabancı tercih etti. Eylül ayında İstanbul'a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı'nın payı yüzde 73,30 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da eylül ayında 422 bin 240 yabancı giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı, en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken; hava yoluyla İstanbul'a giriş yapan yabancıların yüzde 26,61'ini oluşturdu.

Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı, bu yılın ağustos ayında toplam 1 milyon 353 bin 383 oldu. Bu tesislerde toplam 3 milyon 201 bin 526 geceleme yapılırken; ortalama kalış süresi 2,37 gün oldu. İstanbul'daki konaklama tesislerinin ağustos ayı doluluk oranı ise yüzde 68,33 olarak gerçekleşti.